L'Atalanta, battendo la Cremonese, potrebbe tornare dopo cinquanta giorni al 4° posto in classifica che vale la Champions, almeno per una notte. L'entusiasmo è alle stelle: saranno infatti 2.436 i tifosi atalantini che gremiranno il Settore ospiti dello stadio “Zini” di Cremona. I 2.436 biglietti disponibili nel Settore ospiti sono andati esauriti praticamente in un’ora dall’apertura delle vendite!”.



TRASFERTA IN MOTO- Ma non è tutto, perché la Curva ha organizzato la trasferta in motorino, con partenza domani mattina alle 9 dal Baretto fronte Gewiss Stadium: “Tutti a Cremona in motorino”, si legge sul volantino della Curva Nord, “Noi ragazzi della Curva chiediamo la massima partecipazione ed entusiasmo per onorare al meglio questa trasferta. Il ritrovo è alle 9 nel Piazzale del Baretto. Massima compattezza durante la carovana e nel settore facciamolo esplodere a modo nostro”.