"Finirà come l'anno scorso": è questo il pensiero comune dei tifosi dell'Atalanta anche dopo la vittoria sull'Empoli ottenuta in casa dagli uomini di mister Gasperini prima della sosta. Colpa del filotto negativo tra febbraio e i primi di marzo, che ha fatto perdere all'Atalanta la quarta posizione Champions.



I sostenitori bergamaschi, come evidenzia anche il sondaggio condotto da CalcioAtalanta.it, temono un altro piazzamento all'ottavo posto dopo quello di maggio 2021. In pochi sperano nella Conference, in molti pensano che alla Juve verranno tolti i 15 punti di penalizzazione rendendo vana qualsiasi corsa dell'Atalanta.