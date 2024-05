Atalanta, Toloi commosso: "E' la coppa di tutti"

Getty Images

"Questa Coppa è per tutti, per Bergamo, per i nostri tifosi, per chi è passato negli anni all’Atalanta, per tutti i bergamaschi”.nella seduta odierna del Consiglio Comunale straordinario, iniziato alle 10 nell’aula consigliare di Palazzo Frizzoni.- “Non sono il capitano, sono solo quello più vecchio”, ha detto ridendo, “volevo dire grazie a nome della squadra, dopo una stagione straordinaria che rimarrà nel cuore dei tifosi, voglio ricordare anche gli ex compagni che hanno dato il loro contributo e ci hanno aiutato ad essere qui oggi, anche alla famiglia”. Il discorso del capitano è stato accompagnato da applausi scroscianti.

La civica benemerenza per l’anno 2024 è stata anticipata per celebrare il grande percorso di crescita e manifestare la profonda gratitudinePresenti, insieme al figlio, anche il Co-Chairman Stephen Pagliuca, che ha ringraziato tutti.- Poi ha preso la parola, con fatica visto le lacrime che sgorgavano, il tecnico Gian Piero Gasperini: “In questi mesi siamo stati ad allenarci e prepararci per arrivare a risultati sportivi, non immaginavamo nemmeno noi questi traguardi, costruiti strada facendo, partita per partita e a un certo punto abbiamo capito che potevamo andare sempre più in alto, l’obiettivo è arrivato poi d’improvviso negli ultimi mesi ma sempre ci ha animato lo spirito di migliorarci,, tutti i giocatori passati che hanno portato un piccolo contributo al risultato di quest’anno, straordinario vedere l’attaccamento e la fede, l’ho sempre provata a trasmettere anche da chi arriva da altri Paesi, abbiamo ricevuto un grande dono, abbiamo capito cosa c’è dietro di noi e questo ci aiuterà anche nelle prossime partite”, si interrompe in lacrime, usciremo da questo ancora più forti per rappresentare questa città”.

- L’ad Luca Percassi si è rivolto personalmente a tutti i ragazzi, ringraziandoli: “Mi ricordo personalmente per ciascuno cosa è successo per portarvi, qua,, avete fatto delle scelte ma questa scelta vi ha premiato, avete creduto nella vostra società, per questo vi dico grazie e voglio che lo portiate anche alla vostra famiglia, fidanzate, mogli e figli, fondamentali per portare serenità”.- Patron Percassi invece spezza la commozione con l’aiuto dell’ironia: “, ti auguriamo di rappresentare sempre i ricordi dell’Atalanta nel tuo futuro, sei bello e intelligente, la forza dell’Atalanta è in Zingonia dove sono stati fatti investimenti importanti e un personale fantastico”, poi spiega come è stata la settimana passata e fa un augurio per il prossimo 2 giugno, “giro per strada ed incontro sempre gente che piange, perché li abbiamo fatti sognare, l’Atalanta ha cambiato rapporti anche in famiglia, i bergamaschi sono troppo forti e Bergamo è l’Atalanta, adesso però dobbiamo finire bene domenica, prepariamoci!”.