Duecento presenze in nerazzurro. Sono quelle di Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, che ieri sera contro il Real Madrid ha raggiunto un altro importante traguardo con il club orobico. Insieme alla sua Dea ha conquistato per due anni di fila la qualificazione ai gironi di Champions League ed è in lotta, insieme ai suoi compagni, per ottenere il terzo pass consecutivo.



Un percorso iniziato nella stagione 15/16 - come ricorda il sito ufficiale nerazzurro - con il debutto nella sfida esterna contro il Sassuolo del 13 settembre 2015. Undici gol e quindici assist, finora, per lui.