La sera di Ferragosto è stata amara per i tifosi dell'Atalanta, che non si aspettavano di certo le parole d'addio di Hans Hateboer, giunte come un fulmine a ciel sereno a soli tre giorni dalla sconfitta di Lisbona in extra time contro il Psg.



Società e allenatore avevano praticamente già scelto: via Castagne, maglia da titolare sull'out destro all'olandese volante, che in questa stagione aveva stupito per la sua continuità di prestazione. E invece ecco la doccia fredda: "All’Atalanta in questi tre anni abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma credo sia difficile migliorarsi ancora. (...). Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile".



BERGAMO MERITA IL MEGLIO- Non la pensa come lui il difensore della Dea Rafael Toloi che, chiuso finora nel 'silenzio-social' dalla sera della disfatta, nella notte ha affidato a Instagram le sue parole, dal contenuto molto diverso: "E' difficile trovare le parole! Abbiamo vissuto quest'anno in modo intenso e strano, è stata una grande stagione dentro e fuori dal campo per tutti noi, ma insieme abbiamo superato e ottenuto ottimi risultati! Ma non possiamo fermarci qui, possiamo fare molto di più, siamo capaci e Bergamo merita il meglio! Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e il prossimo anno saremo pronti a combattere per noi, per la nostra città, per i nostri colori! Grazie Bergamo, grazie Atalanta!".