Rafael Toloi ha le idee chiare in testa. Il difensore dell'Atalanta ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, spiegando che non vuole lasciare Bergamo per i prossimi anni: "Tempo fa avevo già detto di voler rimanere qui almeno per i prossimi dieci anni, la continuità paga". Poi, Toloi pensa al ritorno in Brasile: "Mia moglie e mia figlia non vorrebbero tornare, ma io sento il dovere di stare vicino alla squadra dove arrivai a 13 anni (il Goias, ndr) e alla mia famiglia".



ATALANTA - "Sono uno dei capitani, chi è all'Atalanta da anni sa le responsabilità che ci sono e l'orgoglio di vestire questa maglia. Gli infortuni? Non ne avevo mai avuti più di uno o due, e brevi, durante la stagione; l'anno scorso non ho avuto problemi fisici lunghi, ma uno dopo l'altro. Ora però sto bene e sto lavorando nel migliore dei modi".



OBIETTIVI - "Come squadra siamo cresciuti tanto, sia in campo che fuori. Il sapore di giocare in Europa per cinque anni non si cancella così, anche se ora è più dura arrivarci".