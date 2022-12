Il difensore e capitano dell'Atalanta Rafael Toloi, parlando a L'Eco di Bergamo ha svelato gli obiettivi stagionali della squadra: “La classifica è buona: l’inizio è stato ottimo, solo il finale non è stato quello che volevamo. Possiamo fare un grande campionato: l’abbiamo dimostrato all’inizio, ma dobbiamo crescere e abbiamo margini di miglioramento. Vogliamo un posto in Europa, ma parlare non serve”.



COPPA ITALIA-“È una competizione importante per noi: siamo andati vicini al traguardo due volte, perdendo in finale. Dobbiamo crederci: dalle semifinali, la competizione diventa molto bella”.