"Rapporti di collaborazione e partnership” fra la Juventus e squadre come Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Udinese apre scenari che mettono. Lo sostengono i pm torinesi nella loro inchiesta, dopo aver svelato uno scenario opaco a livello di affari e rapporti. EL’operazione era stata curata dal ds bianconero Fabio Paratici, che nell’agosto 2021 porta Romero al Tottenham in cambio di 50 milioni di euro. In un’intercettazione del 30 luglio 2021 Paratici è al telefono con Luca Percassi, ad dell’Atalanta, e spinge per un accordo: «. Strano comportamento per chi è appena stato assunto dal club inglese, ma Percassi prende tempo e fissa un incontro con Andrea Agnelli per trovare un accordo con la Juve sul riscatto di Cristian Romero e sul prestito di Demiral per «scontare il prestito dai miei crediti».Il primo agosto Percassi (non indagato) chiama Agnelli e il presidente bianconero spiega che «sAllora io vorrei chiudere questa roba qua e poi tornare a mettere a posto, consapevole di quello che abbiamo, le varie situazioni». L’operazione si chiude il 2 agosto dopo l’incontro e Percassi spiega a Paratici che Agnelli «si è comportato bene, mi ha confermato tutto». Così il doppio affare va in porto: Romero passa al Tottenham («L’ha strapagato», dirà Cherubini ad un giornalista televisivo) e Demiral lascia Torino per Bergamo in cambio di 2,5 milioni per il prestito e 20 milioni di riscatto. Tra Juve e Atalanta c’era già il precedente di Dejan Kulusevski (ora al Tottenham) pagato 35 milioni più 9 di bonus nel gennaio 2020: tUna “side-letter” compare anche nel passaggio di Romero al Tottenham con l’esigenza di avere garanzie in caso di mancato riscatto del club londinese.