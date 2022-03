Bisognerà attendere la seconda metà di aprile per sapere cosa deciderà il Collegio di Garanzia del Coni riguardo al ricorso fatto dall'Atalanta, che ha chiesto il 3-0 a tavolino per la partita contro il Torino, in programma il 6 gennaio, ma non disputata a causa del provvedimento dell'Asl che aveva bloccato la squadra granata.



Se, come probabile, il Collego di Garanzia del Coni deciderà che la partita andrà recuperata, al momento c'è solo una data disponibile per il recupero: mercoledì 11 maggio.