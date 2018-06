Il Bologna entro una settimana dovrà risolvere il caso di Federico Di Francesco. Secondo il Corriere dello Sport, il club rossoblù deve farlo in fretta per dare garanzie ad Inzaghi e avere pronta la squadra per la partenza del ritiro. Il contratto dell'esterno va in scadenza nel 2021 e questo dovrebbe dare certezze, tuttavia la questione è aperta. Il Bologna non ha necessità di vederlo ma Riccardo Bigon è disponibile ad ascoltare le offerte. La base da cui partire si attesta sui 10 milioni. L'Atalanta è sempre in pressing, forte della disponibilità di massima dell'entourage di Di Francesco e vorrebbe inserire Mattiello nell'operazione più 7 milioni cash. Oltre ai nerazzurri, anche Torino e Siviglia in queste ultime ore hanno fatto dei sondaggi.