Atalanta-Torino domani non si giocherà: la squadra granata non è infatti partita per Bergamo perché bloccata in extremis dall'Asl. La decisione di fermare la squadra di Ivan Juric e di mettere tutti i giocatori e i componenti dello staff in quarantena fino a lunedì è arrivata perché dall'ultimo giro di tamponi, effettuato questa mattina, è risultato positivo un nuovo calciatore.



Proprio per il fatto che il numero di positivi al Covid all'interno del gruppo squadra non si è stabilizzato, l'Asl ha deciso di mettere in quarantena l'intero gruppo squadra.