L'Atalanta ha presentato ieri ricorso al Collegio di Garanzia del Coni chiedendo il 3-0 a tavolino per la partita non disputata lo scorso 6 gennaio contro il Torino. Partita che il Giudice sportivo, così come anche la Corte d'Appello hanno sentenziato che si deve rigiocare.



La decisione finale del Collegio di Garanzia del Coni non arriverà prima della seconda metà di aprile: servirà quindi circa un mese per sapere se Atalanta-Torino si rigiocherà o no.