I campioni d'Europa tornano a Bergamo per la celebrazione dell'impresa. Dopo la fantastica vittoria dell'Europa League, a Dublino contro gli ormai ex invincibili del Bayer Leverkusen, l'di Gian Pierotorna a giocare in casa, nell'appuntamento del Gewiss Stadium previsto per le 18, nellain attesa del recupero previsto per il 2 giugno contro la Fiorentina, la Dea affronta ildi Ivan, all'ultima panchina in granata, che vuole centrare il nono posto e la qualificazione alla prossima Conference League, qualora mercoledì la viola vinca ad Atene contro l'Olympiacos, rimanendo davanti al Napoli. Dal canto loro i bergamaschi hanno la possibilità di chiudere al quarto o al terzo posto in classifica, centrando una o due vittorie nelle prossime partite: situazione che penalizzerebbe la Roma, perché arrivando sesta con i nerazzurri (già in Champions per la vittoria dell'Europa League) nelle prime quattro non si qualificherebbe in Champions, ma in Europa League.

Atalanta-TorinoCarnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Holm, Koopmeiners, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Scamacca, De Ketelaere. All. GasperiniGemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Zapata, Pellegri. All. JuricSozza di Seregno