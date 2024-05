Atalanta-Gasperini, altra fumata grigia: nessun accordo sul rinnovo, serve un nuovo incontro

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

continuano a lavorare per un futuro che possa essere ancora insieme con la Dea che vuole confermare il suo condottiero, colui che ha vinto il primo titolo europeo della storia del club con l'Europa League conquistata a Dublino contro il Bayer Leverkusen e l'allenatore che sarebbe felice di rimanere alla guida di questa squadra, ma a patto di poter continuare a sognare ancora.Gasperini vuole poter continuare a veder crescere questo gruppo e, dopo anni di bilanci in super-attivo, grandi cessioni e maxi-plusvalenzeA questo, ovviamente va affiancata unaperché i successi vanno premiati e la richiesta di un triennale a cifre da allenatore di fascia alta in Serie A ne sono la conseguenza.L'attuale contratto non è in scadenza, ma ha come termine il 30 giugno 2025.Secondo quanto riportato da Sky Sportl'enoturage dell'allenatore, Gasperini stesso e la proprietà capitanata da Antonio e Luca Percassiche potrebbe verificarsi già in serata. Il Napoli che si era mosso su di lui oggi ha riallacciato i contatti per Conte e tiene viva la pista Pioli e sta lentamente ma inesorabilmente chiudendo la porta.DAZN