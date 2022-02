Lo scorso 6 gennaio la partita tra Atalanta e Torino non si è giocata perché l'Asl del capoluogo piemontese aveva bloccato la squadra granata per via dei vari casi di Covid riscontrati nel gruppo squadra.



Il Giudice sportivo ha deciso che la partita dovrà essere recuperata ma al momento non si sa ancora quando verrà giocata: una delle date disponibili era quella di mercoledì 2 marzo, ormai impraticabile, restano però quelle di mercoledì 20 aprile e di mercoledì 11 maggio.