L'Atalanta sta lavorando per prendere Rocco Vata, trequartista classe 2005 del Celtic. L'idea è di prenderlo per inserirlo in Primavera e monitorare la crescita del ragazzo, l'operazione da 400mila euro. Contratto in scadenza a giugno ma l'Atalanta vuole anticipare l'acquisto a gennaio, con uno scatto delle ultime settimane ha superato Torino, Frosinone e Sampdoria e ora è in pole per Vata.