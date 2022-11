Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita contro l’Inter di domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium. Tre gli indisponibili: Muriel, Zappacosta e de Roon, che però recupererà per il Mondiale.



Domani, sabato 12 novembre, è in programma la rifinitura al Centro Bortolotti a porte chiuse. Il tecnico parlerà domani alle 13.30 per l'ultima conferenza della vigilia del 2022.