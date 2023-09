Domani sera al Franchi, alle ore 18, per la gara tra Fiorentina e Atalanta, non saranno in panchina tre giocatori nerazzurri. El Bilal Touré, che ha iniziato la lunga riabilitazione a Zingonia, ma anche Palomino e Holm.



Mister Gasperini ha infatti ragionato sulle due gare e sullo stato di forma. Entrambi hanno iniziato solo a fine agosto ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Domani per entrambi è prevista una seduta di allenamento a Zingonia.