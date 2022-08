Come un anno fa, la storia si ripete: l'attaccante dell'Atalanta Sam Lammers, fuori dal progetto di mister Gasperini, è ricercato da mezza Serie A.



In pole c'è il Bologna dell'ex nerazzurro Giovanni Sartori, ma anche Cremonese e Salernitana sono interessate. Percassi tuttavia non vuole perdere il giocatore: si lavora per un prestito con diritto di riscatto, proprio come per Miranchuk al Torino.