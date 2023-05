La trasferta dell'Atalanta in casa dell'Inter, questa sera alle 20.45 arbitra Orsato, è stata riservata ai soli possessori di Dea Card. Una limitazione che non è piaciuta a sostenitori bergamaschi: "Non solo, per i residenti di Bergamo e provincia l'accesso è consentito solo nel terzo anello blu, lontanissimo dal campo, si fatica a distinguere i giocatori", l'urlo di protesta tra le chat e i canali social degli atalantini. Stasera infatti, nonostante la vicinanza delle due città e il peso dell'ultima trasferta che può ancora valere la Champions, saranno solo 1033 i tifosi nel settore ospiti del Meazza.