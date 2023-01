L'Atalanta ci crede nella Coppa Italia, vuole raggiungere la terza finale dell'era Gasperini, ma non per questo eviterà di gettare un occhio all'impegno di domenica sera in casa della Juve: in palio 3 punti che valgono l'aggancio e la zona Champions.



Per questo mister Gasperini ha in mente qualche rotazione per la gara di domani pomeriggio alle 15 al Gewiss Stadium contro lo Spezia: in porta potrebbe rivedersi Sportiello, in difesa Okoli, Demiral e Djimsiti (solo 2' finora per lo svizzero a gennaio), a centrocampo l'inedito Maehle con Ederson, sulla destra Zortea e a sinistra Soppy, in pole per l'attacco i veterani Pasalic, Muriel e Zapata, che domenica hanno riposato.