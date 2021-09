Il CIES, ​l’osservatorio indipendente e internazionale del calcio con sede in Svizzera, ha stilato la classifica finale della serie A basandosi su alcuni dati che vanno dal valore della rosa, l'esperienza dei calciatori e il rendimento nell'ultimo anno: l'Atalanta arriverebbe quinta, fuori dalla Champions League per la prima volta dopo aver centrato l'accesso per tre anni di fila. L'Inter, che sfiderà sabato sera alle 18 a San Siro nel big match della sesta giornata, è dato ancora una volta Campione d'Italia.



La gara ai piani alti si deciderà sulle fasce - i goleador Darmian e Perisic contro i bomber Gosens e Zappacosta - nel tridente - i giganti Dzeko vs Zapata - e in difesa: l'Atalanta finora ha subìto solo 4 gol, uno in meno dell'Inter. L'Atalanta sfrutterà il primo tempo, cercando subito di partire arrembante, l'Inter la ripresa, data la sua abilità a ribaltare i match. Sarà una partita a viso aperto che rispecchia il gioco di Inzaghi e Gasperini.



Ma l'Atalanta ha una carta in più da giocare: il suo turnover scientifico, nessuno dei nerazzurri infatti è mai stato titolare fisso per 5 partite su 5, eppure tutti hanno dato il loro contributo. In questo senso le rotazioni operate nella ripresa potrebbero risultare decisive per i bergamaschi.