Sette gol in due gare, sei punti in tre giorni, cinque diversi giocatori in rete. L'Atalanta è ormai la squadra, e non solo il tridente, più prolifico di Serie A.

Non solo, la Dea ha segnato il suo 77esimo gol in questo campionato e ha così eguagliato il proprio record della stagione 2018/2019 con 11 giornate di anticipo e con uno stop di oltre tre mesi di cui non sembra risentire.



QUOTA 100- Ora l'Atalanta potrebbe sorpassare la tripla cifra tonda a due zeri anche solo limitandosi a segnare una tripletta da qui alle prossime 11 partite, senza per forza eccedere in poker o goleade. Arriverebbe ad aggiungere 33 gol al suo CV e quindi al record storico di 110 reti.



ALTRO PRIMATO- E nonostante la banda di mister Gian Piero Gasperini vada meglio sui campi nemici che nel proprio, è tra l'erba casalinga che ha conquistato l'ennesimo primato: superati i 39 gol da record della stagione 1949/1950 con le 40 reti casalinghe nel singolo campionato, ancora non terminato, 2019/2020.