Seconda punta, veloce e forte fisicamente, in grado di segnare e far segnare. Con una caratteristica in più: contratto in scadenza tra un anno. Ecco alcuni dei motivi per cui Dodi Lukebakio è protagonista delle prime settimane di mercato, almeno per quanto riguarda l'Italia. A convincere, del belga dell'Hertha Berlino, sia le qualità tecniche che la situazione contrattuale, che fa sì che il classe '97 possa rivelarsi un vero affare. Lo sa bene l'Inter, che da anni ha il suo nome nella lista dei giocatori seguiti, così come la Fiorentina, che negli ultimi giorni si è iscritta alla corsa per Lukebakio.



VIOLA E NON SOLO - I viola sono alla ricerca di giocatori per rinforzare la rosa di esterni e seconde punte a disposizione di Vincenzo Italiano, che perderà anche Saponara, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lukebakio sarebbe perfetto per il tipo di gioco dell'ex allenatore dello Spezia, ma la società sa che per chiudere questo colpo occorre muoversi in fretta: l'Inter, se dovesse riuscire a cedere Correa, potrebbe tornare alla carica, così come Torino, Bologna e anche Genoa - che con l'Hertha condivide la proprietà, il gruppo 777 Partners - si stanno dando da fare per lui. Un'asta che coinvolge mezza Serie A, per un giocatore che in Germania non vogliono svendere: base di partenza 10 milioni di euro.