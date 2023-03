Atalanta-Udinese (sabato 4 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Gasperini perde anche Scalvini, che si aggiunge altri altri infortunati Hateboer e Zapata. Palomino e Boga partono in vantaggio nei ballottaggi con Demiral ed Ederson.

Dall'altra parte Sottil non può contare sullo squalificato Ehizibue oltre agli infortunati Ebosse e Deulofeu. Pereyra e Arslan sono favoriti su Masina e Lovric.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success; Beto.