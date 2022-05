Dopo l'annuncio di Tony D'Amico come nuovo Ds, in casa Atalanta arriva anche l'ufficialità dell'addio con Giovanni Sartori: il responsabile dell'area tecnica della Dea, infatti, ha lasciato il club dopo otto anni.

Di seguito la nota della società:



"Atalanta Bergamasca Calcio ed il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, dopo otto intense stagioni vissute insieme, hanno consensualmente deciso di separarsi per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita.



Sartori, arrivato a Bergamo ad agosto del 2014, ha contribuito attivamente al rafforzamento della prima squadra, consentendo il raggiungimento di importanti traguardi a livello nazionale ed europeo.



Con competenza e sensibilità, Sartori ha saputo farsi apprezzare non solo come dirigente ma anche come uomo.



Tutta la famiglia Atalanta augura a Giovanni Sartori i migliori successi personali e professionali".