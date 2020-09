Dopo 96 partite, 8 gol e 10 assist, si conclude ufficialmente l'esperienza all'Atalanta di Timothy Castagne. Il club bergamasco ha reso nota infatti la cessione dell'esterno belga al Leicester per una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro. Castagne, che era arrivato in Italia nell'estate 2017 per il corrispettivo di 6,5 milioni, ha firmato un contratto di 5 anni con le Foxes.