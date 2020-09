L'Atalanta ha bisogno di un rinforzo tra i pali, almeno fino a quando non tornerà Gollini. Il portiere nerazzurro sarà ai box per oltre due mesi e l'inizio di campionato lo salterà senz'altro.



Così ecco la ricerca per un nuovo estremo difensore. L'Atalanta ha anche chiesto Meret al Napoli. Primi contatti tra i bergamaschi e gli azzurri, risultati poi negativi. L'ostacolo è la richiesta da parte del Napoli ritenuta eccessiva dall'Atalanta. Lo riporta Sky Sport.