L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Sam Lammers. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven. Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Proviene da una scuola calcistica importante, quella del PSV, con cui completa il suo percorso di crescita. Già a 18 anni viene promosso nella formazione U21 segnando nelle ultime due stagioni 28 gol in 47 partite in Jupiler League. Si mette in luce anche in due edizioni di UEFA Youth League e tra le sue “vittime” finiscono anche Manchester United, Wolfsburg e Bayern Monaco".