Atalanta, UFFICIALE: le condizioni di Holm e Toloi e quando tornano a disposizione

Brutte notizie per l'Atalanta, che perde per infortunio Emil Holm e Rafael Toloi. I due difensori, infortunatosi contro il Monza, si sono sottoposti agli esami con questo esito: lesione muscolare tra il primo grado e il secondo grado del soleo destro per Holm, lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro per Toloi.Lo svedese rischia di aver finito la stagione: per una lesione tra il primo e il secondo grado è necessario almeno un mese di stop. Stagione a rischio anche per Toloi, che potrebbe rientrare per le ultime di campionato e per l'eventuale finale di Europa League.

L'infortunio dell'ex Spezia toglie a Gasperini una risorsa lungo la corsia di destra. Quest'anno Holm ha giocato 30 partite tra campionato e coppe (Europa League e Coppa Italia), con un gol e 4 assist.