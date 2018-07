Attraverso i suoi canali ufficiali, l'ha comunicato l'arrivo didal. Il calciatore croato ex Milan indosserà la maglia numero 88 e torna incon la formula del prestito con diritto di riscatto.IL COMUNICATO - Ecco la nota ufficiale del club bergamasco:"Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Chelsea F.C. il calciatore Mario Pašalić in prestito con diritto di opzione. Mario Pašalić è nato il 9 febbraio 1995 a Mainz, in Germania, ma si trasferisce presto in Croazia dove comincia a giocare nel Gosk di Kastel Gomilica e poi nell’Hajduk Spalato. Centrocampista completo in grado di interpretare il ruolo in maniera moderna e duttile, offrendo un buon contributo anche in zona realizzativa. Con l’Hajduk conquista una coppa nazionale, prima di essere acquistato dal Chelsea non ancora diciannovenne nel gennaio del 2014. Il club inglese gli fa fare in prestito esperienze importanti prima in Spagna nell’Elche, poi in Francia nel Monaco, quindi in Italia nel Milan e nell’ultima stagione in Russia nello Spartak Mosca. A 23 anni può dunque vantare un’esperienza internazionale in ben quattro campionati diversi, oltre al croato, con all’attivo già 162 partite e 31 gol complessivi in tutte le competizioni. Conosce già il campionato italiano: 27 presenze e 5 reti col Milan nel 2016-2017, dando un contributo fondamentale per la conquista della Supercoppa italiana (suo, infatti, il rigore decisivo nella finale con la Juventus a Doha). Nazionale croato, ha vestito tutte le maglie dell’Under 15 alla Nazionale maggiore, con cui ha esordito non ancora ventenne"​.