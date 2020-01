Come preannunciato dal ds del Crotone Giuseppe Ursino, l'attaccante Luca Vido ha terminato anzitempo la sua esperienza in Calabria, per fare ritorno all'Atalanta: tredici presenze e nessun goal il suo bilancio con i pitagorici. ​Ora Vido è destinato nuovamente ad andare in prestito in serie B, con il Pisa dato in forte vantaggio fra le pretendenti.