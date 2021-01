Questo pomeriggio il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia per preparare i suoi alla delicata sfida casalinga di domenica, quando la Dea affronterà di nuovo la Lazio per la 20ª giornata della Serie A TIM 2020/2021.



INFERMERIA- Buone notizie per Mario Pasalic, che ieri aveva svolto parte dell'allenamento con i compagni e oggi ha lavorato stabilmente con il gruppo. L'esterno destro Hans Hateboer invece, che ha riportato l'infortunio al metatarso del piede sinistro durante la sfida contro il Milan, ha proseguito col il suo allenamento differenziato. Lavoro a parte e personalizzato anche per Bosko Sutalo, che si aggiunge quindi alla lista degli indisponibili per il match di domenica.



CONFERENZA E RIFINITURA- Domani, dopo la conferenza stampa del mister di Gruigliasco, è in programma la rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.