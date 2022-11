M’Bala Nzola: è lui il nuovo obiettivo dell'Atalanta sul mercato che aprirà il prossimo 2 gennaio.



L’attaccante dello Spezia classe 1996 non ha infatti intenzione di rinnovare il proprio prestito con i liguri e avrebbe già ricevuto le prime attenzioni da parte del Torino, ma sulle sue tracce ora c'è anche l’Atalanta, che sta per perdere Jeremie Boga (in prestito in Premier) e quindi ha bisogno di un rinforzo in area.