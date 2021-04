Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini può sorridere: il suo capocannoniere Luis Muriel, 18 gol in Serie A, è tornato a lavorare in gruppo da questa mattina. I nerazzurri infatti si sono dati appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi alla sfida contro la Fiorentina, domenica 11 aprile alle 20.45 al Franchi: come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, solo Hans Hateboer si è allenato a parte, mentre Luis Muriel è tornato in gruppo con i compagni dopo i dolori alla schiena.



Domani, venerdì 9 aprile, l'Atalanta proseguirà la preparazione con un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.