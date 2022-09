Buone notizie per mister Gasperini: nella doppia seduta di oggi in vista della cremonese l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel si è allenato regolarmente in gruppo.Come riporta Atalanta.it,i nerazzurri hanno lavorato divisi in due gruppi oggi al Centro Bortolotti di Zingonia: allenamento al mattino per chi ha giocato mercoledì nell’amichevole con il Sant’Angelo, doppia seduta per gli altri. A parte solo Djimsiti e Zapata.



Domani, venerdì 9 settembre, la preparazione alla prossima partita con la Cremonese proseguirà a Zingonia a porte chiuse.