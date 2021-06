Per un centrocampista che arriva (Koopmeiners è ancora in cima alla lista dei desideri dell'Atalanta), c'è un altro centrocampista che rimane: nessun trasferimento in vista per l'88 nerazzurro Mario Pasalic, come sottolinea anche la rosea.



PROMESSA ALL'AGENTE- Nonostante il possibile sovraffollamento futuro con Malinovskyi, Miranchuk e lo stesso Pessina, il croato non ha nessuna intenzione di lasciare Bergamo, bensì la ferma volontà di conquistarsi la maglia da titolare: attraverso il suo agente Marko Naletilic ha fatto sapere al club nerazzurro che non prenderà in considerazione altre offerte.