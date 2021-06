Non solo Bosko Sutalo e Mattia Caldara, a salutare l'Atalanta potrebbe essere- un po' a sorpresa- anche il difensore José Luis Palomino. L'argentino infatti, con la crescita di Djimsiti, la promozione di Toloi a capitano e l'esplosione del connazionale Romero, nell'ultima stagione ha trovato meno minutaggio nella retroguardia di mister Gasperini.



AFFOLLAMENTO IN DIFESA- Inoltre, secondo L'Eco di Bergamo, a Zingonia potrebbero arrivare non uno, bensì due acquisti di spessore in difesa: se anche lo United mollerà Romero, José Palomino potrebbe essere ceduto.