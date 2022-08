Dopo la frattura del terzo medio del perone sinistro riportata da Djimsiti nel corso della gara col Milan, l'entourage nerazzurro si è rimesso sul mercato per la retroguardia.



Flavius Daniliuc, classe 2001, del Nizza può infatti essere impiegato come braccetto di destra o di sinistra della difesa a tre o come terzino destro. Sull’austriaco c’è anche il pressing della Salernitana che, però, non ha ancora chiuso la trattativa e l’Atalanta potrebbe approfittarne.