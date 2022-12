Il difensore centrale di proprietà dell'Atalanta Giorgio Cittadini, in prestito per fare esperienza a Modena,sta trovando continuità e, a soli 20 anni, potrebbe tornare utile da mister Gasperini.



Con la chiamata del c.t. Mancini però le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di importanti club italiani che stanno facendo sondaggi: come scrive La Gazzetta dello Sport, in vista del mercato estivo si stanno muovendo Roma e Fiorentina.