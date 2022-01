Il difensore dell'Atalanta, nonché capitano, Rafael Toloi nel pomeriggio di oggi è tornato a svolgere parte dell'allenamento in gruppo a Zingonia. Si sta piano piano riprendendo dal fastidio al flessore e potrebbe essere convocato già per la partita dell'Epifania contro il Torino.



Saranno invece assenti lo squalificato Freuler, il positivo Musso (oltre all'altro di cui non si conosce l'identità) e l'infortunato Zapata, a Siviglia per risolvere il suo problema all'adduttore.