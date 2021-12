Atalanta e Genoa sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa che dovrebbe portare Roberto Piccoli a vestire la maglia rossoblù.



Secondo quelli che sarebbero gli accordi tra i due club, il 20enne bergamasco dovrebbe trasferirsi al Grifone in prestito oneroso fino a fine stagione per circa due milioni di euro ma con una formula del tutto particolare e in parte inedita. Più il ragazzo scenderà in campo con i liguri, infatti, e più bassa sarà la cifra che la società verserà a giugno nelle casse degli orobici.



Cinque presenze da qui a fine campionato garantirebbero al Genoa uno sconto di 700 mila euro, cifra che raddoppierebbe nel caso in cui le apparizioni del giovane centravanti dovessero arrivare alla doppia cifra. Qualora poi Piccoli dovessero disputare almeno 15 gare con il Grifone i 2 milioni concordati con la Dea verrebbero di fatto interamente azzerati.



Una soluzione che permetterebbe ai rossoblù di usufruire delle prestazioni del ragazzo a costo zero. In cambio l'Atalanta si ritroverebbe un suo giocatore rientrare alla base dopo aver maturato un'importante esperienza nel massimo campionato.



Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport.