Se il portiere e il difensore dell'Atalanta Musso e Toloi si candidano per un ritorno a Empoli, lunch match domenicale al Castellani, la squadra nerazzurra perde il suo goleador Luis Muriel, espulso per doppia ammonizione proprio al 90'.



Ora per mister Gasperini ha tre opzioni: puntare sul rientrante Zapata, che ieri sera si è rivisto in uno scorcio di ripresa, puntare sul giovane Hojlund, autore di un tris nel test infrasettimanale, o optare per il tridente leggere simil Lazio con Boga, Pasalic e Malinovskyi.