Buone notizie da Zingonia: l'esterno di Sora Davide Zappacosta, dopo la ricaduta al retto femorale, è oggi tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi disponibile per la gara casalinga di domenica alle 18 contro la Fiorentina. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia: ai box Musso, hanno lavorato a parte Djimsiti, Ruggeri, Scalvini e Zapata.



Domani, giovedì 29 settembre, la preparazione proseguirà con un’amichevole al Centro Bortolotti di Zingonia contro l’Aurora Pro Patria, formazione che milita nel campionato di Serie C. La partita avrà inizio alle ore 15.30 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.