Non solo Alex Meret, il Napoli vuole confermare fra i pali anche Pierluigi Gollini, portiere arrivato a gennaio in prestito dall'Atalanta dopo una prima parte di stagione alla Fiorentina. Il Napoli - riporta Sky - deve trovare l'intesa con l'Atalanta per confermarlo, ma il tecnico Garcia avrebbe già dato il suo via libera.