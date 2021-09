Due belle notizie in casa Atalanta a 48 ore dal match casalingo contro la Fiorentina: l'esterno destro Hans Hateboer è tornato dall'Olanda, dove si é sottoposto all'operazione al piede sinistro, e ora inizierà il suo recupero a Zingonia, mentre l'attaccante Duvan Zapata ha lavorato in gruppo.



Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, allenamento normale con la squadra per Demiral, de Roon, Iličić, Koopmeiners, Lovato, Mæhle, Pašalić e Toloi, mentre Djimsiti, Freuler e Pessina hanno svolto un allenamento individuale.