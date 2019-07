L'ex Lazio per sistemare la difesa dell'Atalanta. La squadra di Gasperini disponde di tantissime scelte in avanti, ma deve assolutamente rinforzare la difesa. La partenza di Mancini, destinazione Roma, ha aperto un vuoto nella retroguardia che bisogna colmare. Gasperini saprà sicuramente valorizzare chi ha in rosa, ma attende novità anche dal mercato.



EX LAZIO - All'Atalanta potrebbe anche arrivare un ex Lazio e Juventus. Martin Caceres è svincolato, in casa biancoceleste non ha lasciato un grandissimo ricordo, il ritorno in casa bianconera ancora meno. Potrebbe essere un jolly d'esperienza al servizio della Dea, che si appresta a vivere una stagione storica. L'esperienza di Caceres potrebbe tornare utile, specialmente in Champions.