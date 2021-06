Le ultime voci di mercato in casa Atalanta parlano dell'arrivo imminente di un nuovo attaccante, un rinforzo di lusso che possa far rifiatare Zapata e Muriel quando il triplice impegno lo richiederà. Si guarda all'esperienza, i nomi di Messias e Palacio sembrano in cima alla lista dei desideri nerazzurri, mentre un altro veterano, Josip Ilicic, apre all'addio.



MILAN O LAZIO?- Il fantasista sloveno infatti vuole cambiare aria e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la sua prima scelta sarebbe Milano, dove già abita. Il suo mancino infatti piace molto a Maldini ma anche a Sarri, che l'avrebbe chiesto espressamente a Lotito: nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'entourage nerazzurro e il giocatore per valutare tutte le offerte.