All'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non è andato giù un gesto in particolare di Josip Ilicic ieri. Oltre alle braccia sempre sempre rivolte verso l'alto, non ha digerito che sia andato dritto negli spogliatoi dopo la sostituzione in un momento così delicato del match dove a suo avviso poteva e doveva stare vicino alla squadra anche dalla panchina.