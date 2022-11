Non c’è pace per Lukas Vorlicky, fuoriquota nella Primavera dell'Atalanta e aggregato dall’estate alla prima squadra nerazzurra, convocato da mister Gasperini per la gara a Lecce di mercoledì.



L’attaccante-fantasista moravo classe 2002, spesso out per svariati infortuni che l'hanno martoriato in carriera, durante la gara odierna con la Primavera ha riportato un infortunio muscolare poco oltre la mezzora, dopo aver propiziato l’autorete del vantaggio contro il Sassuolo a Zingonia. Non sarà quindi convocabile da mister Gasperini per il lunch-match con l'Inter di domenica.